Ex-vereador baleado recebe alta médica em Guarujá

Ele foi baleado na quinta-feira (20) após tentativa de assalto na casa dele.

Projétil transpassou o maxilar e não causou sequelas, diz hospital.

O ex-vereador Wanderley Maduro dos Reis teve alta médica, neste domingo (23), em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele foi baleado, na última quinta-feira (20), após uma tentativa de assalto na casa dele. Durante a ação, um dos suspeitos morreu.

De acordo com informações do hospital Santo Amaro, após o atendimento emergencial no dia do crime, foi realizada uma tomografia e avaliação dos especialistas em cirurgia buco-maxilo-facial. O projétil transpassou a região maxilar cervical e não causou sequelas graves, por isso, não foi necessária a realização de uma cirurgia.

O ex-vereador permaneceu internado no quarto com medicação e para a observação. Na tarde deste domingo, Wanderley recebeu alta médica e foi para casa.

Wanderley concorreu ao cargo de vereador na última eleição pelo Partido Popular Socialista (PPS), obteve 1.721 votos e garantiu uma vaga como primeiro suplente. Ele foi vereador durante quatro mandatos e presidente da Câmara por três vezes. Em 2004, concorreu a Prefeitura de Guarujá e ficou em terceiro lugar.

O caso

De acordo com informações da Polícia Militar, três assaltantes invadiram a residência do ex-vereador por volta das 22h. Um parente de Wanderley, que é policial e estava na residência, entrou em luta corporal com um dos criminosos e baleou um deles, que morreu no local. Durante a ação, o ex-vereador também foi baleado na altura do rosto e foi encaminhado ao hospital Santo Amaro. Após o tiro, ele estava consciente e passava bem. Leia notícia original em G1 Santos