Mais um ônibus é alvo de arrastão na Mogi-Bertioga

Dois arrastões em ônibus que fazem o trajeto Mogi das Cruzes – Bertioga em menos de um mês chamam a atenção da Polícia Civil que suspeita de uma quadrilha que age após feriados prolongados, datas em que os coletivos estão com muitas pessoas e rendem mais dinheiro para os bandidos. O último dos casos aconteceu na terça-feira (15) à noite. Três marginais fingiram ser passageiros e entraram no ônibus que partiu, por volta das 20h30, do terminal rodoviário de Bertioga. Minutos depois, no km 90, no trecho da Serra do Mar, eles anunciaram o assalto. Houve disparo de arma de fogo. Pelo menos 11 pessoas registraram boletins de ocorrência no 1º Distrito Policial (DP), no Parque Monte Líbano, mas as investigações devem ser transferidas à Delegacia da cidade litorânea.

Em 20 de outubro, um caso muito semelhante foi registrado. Na ocasião, pós feriado de Nossa Senhora Aparecida, muitos turistas ainda retornavam do litoral para Mogi das Cruzes e outras cidades da Grande São Paulo. Vítimas disseram à Polícia Civil que dois ladrões entraram no Indaiá, no ônibus da Breda, que faz a ligação entre Mogi-Bertioga e, no início do trecho de serra, anunciaram o roubo. Eles fizeram um disparo de arma de fogo para assustar os passageiros. De um deles, um professor, os marginais levaram R$ 1,8 mil, além de provas e material de trabalho. Um carro seguia o ônibus e dava sinais aos bandidos, ao que parece, como apoio à dupla. Eles desembarcaram logo em seguida, numa ação que não durou mais do que 10 minutos.

No assalto desta terça-feira à noite, no feriado da Proclamação da República, quando muitos retornam da praia para casa, três bandidos assustaram quem estava no veículo. Ao todo, quase R$ 1,1 mil foram levados pelos marginais (com base nos 11 que fizeram boletins, mas havia 39 pessoas no coletivo), cerca de R$ 230,00 provenientes das tarifas pagas ao próprio motorista. Entre as vítimas há três pessoas da própria família, moradoras da cidade de Santo André, no Grande ABC, além de um amigo deles que foi acompanhado da filha, de sete anos.

“Dois já estavam no ônibus e o terceiro entrou pouco antes de começar o trecho de serra. Ele pagou a passagem e sentou dois bancos atrás da gente. Eles gritaram anunciando o assalto e roubaram os 39 passageiros que estavam lá. Tiveram a coragem de arrancar um tablet que estava na mão de uma criança. Pelo menos dois deles tinham armas. Pedi para deixarem que eu tirasse meus documentos, mas eles não deixaram. Foi tudo muito rápido, durou cinco minutos. Um dos bandidos se atrapalhou e, ao disparar, acertou uma das mãos. Ele sangrou muito. Um carro estava seguindo o ônibus. Eles desceram, bateram na lataria do coletivo para que fosse embora e eles entraram no carro. Nos deixaram sem dinheiro. Eu tinha mais de R$ 250,00, minha mãe (de 72 anos) tinha R$ 150,00 e meu marido (40) tinha R$ 100,00. Um amigo nosso, também de Santo André, tinha mais de R$ 200,00 que os bandidos levaram. É horrível a sensação pós assalto”, relatou a vítima, de 42 anos.

Sem dinheiro e depois de mais de cinco horas na Delegacia para registrar os boletins, a família do ABC, sem dinheiro, precisou pedir cópias do boletim para não pagar passagens do trem até Santo André. “Eles tiveram que entender. Não tinha de onde tirar dinheiro”, acrescentou a mulher.

Os casos registrados em menos de um mês intrigam os policiais e ainda mais quem trabalha com o serviço rodoviário. O Diário apurou que, na segunda-feira, um assalto também teria acontecido no mesmo trecho da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98). A reportagem, no entanto, não encontrou boletins referentes a este caso.

A partir de agora começa uma nova luta para conseguir alguma indenização. Alguns passageiros já entraram em contato com a empresa. O jornal questionou a assessoria de imprensa do grupo Breda, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.

Solução

As investigações sobre os casos de roubos nos ônibus que fazem a linha Mogi das Cruzes – Bertioga devem ser transferidas do 1º Distrito Policial (DP), no Parque Monte Líbano, para a Delegacia de Bertioga, nos próximos dias. De acordo com o delegado Argentino da Silva Coqueiro, os indícios apontam que os bandidos sejam moradores de Bertioga e façam parte de uma quadrilha local.

“Os marginais escolhem os ônibus porque podem se passar por passageiros e encontram mais vítimas em potencial num único lugar. Ao que tudo indica, os bandidos são mesmo de Bertioga porque agiram depois da base da Polícia Militar Rodoviária e fugiram no sentido litoral. Casos seguidos mostram, de certa forma, uma ligação. Vou pedir para os nossos investigadores cobrarem imagens de câmeras de dentro do ônibus que possam auxiliar as investigações antes de serem transferidas à Delegacia de Bertioga”, afirmou ao jornal. Leia matéria original em O Diário de Mogi