Bertioga tem o Diário Oficial mais caro da Baixada Santista

Enquanto Santos gasta R$ 3.080,00 por edição e Guarujá R$ 2.300,16, Bertioga gasta R$ 7.814,40

O Diário Oficial (D.O.) de Bertioga é o mais caro da Região Metropolitana da Baixada Santista, superando Santos e Guarujá. Para se ter uma ideia da diferença, enquanto a Prefeitura de Santos gasta R$ 3.080,00 por edição para colocar o jornal na rua e a de Guarujá gasta R$ 2.300,16, o município caçula da Baixada gasta R$ 7.814,40.

Para o contribuinte de Bertioga ter uma noção da diferença, a Reportagem fez outra comparação incluindo impressão e distribuição. O preço de uma página do D.O. de Santos é R$ 256,00. O de Guarujá é R$ 191,00. Em Bertioga, o custo de cada página do D.O. sai por R$ 651,73. Em percentuais, o D.O. de Bertioga é 150% mais caro que o de Santos e 230% mais que Guarujá.

O contrato para impressão e distribuição do jornal venceu este mês. A Prefeitura renovou o compromisso por 12 meses com o Jornal Costa Norte, que já prestava os serviços e não possui gráfica. Na cotação, das três empresas que apresentaram preços, duas não possuem gráfica. No entanto, os jornais diários que possuem parque gráfico – o Diário do Litoral e A Tribuna – não foram sequer cotados pela Administração Mauro Orlandini (DEM).

O Diário Oficial de Bertioga sai quatro vezes por mês, segundo informa a Prefeitura. É um por semana, com 12 páginas por edição. Porém, a média de páginas no contrato anterior era de 20 páginas. A Prefeitura produz 52 edições por ano e distribui em 200 pontos espalhados pela cidade. Leia matéria original no Diário do Litoral