Absolvições no caso Grazielly são mantidas pela Justiça

A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve decisão do juiz Fábio Sznifer, do Foro Distrital de Bertioga, que absolveu o dono e o mecânico de uma garagem náutica pela morte de uma menina de 3 anos, e pelas lesões corporais em uma mulher. As vítimas foram atingidas por um jet ski.

O acidente aconteceu na Praia de Guaratuba, em 18 de fevereiro de 2012. A moto aquática era pilotada por um adolescente, na época, com 13 anos. Dois dias antes, o mecânico Aílton Bispo de Oliveira realizou lubrificação do jet ski. Ele é funcionário de Thiago Veloso Lins, dono da náutica, para quem o serviço foi contratado pelo dono do veículo.

Laudo pericial concluiu que a falta de lubrificação do sistema de aceleração da moto aquática causou o travamento do eixo da borboleta, de modo que o motor seguiu acelerado e veio a atropelar as vítimas. O adolescente que ligou o equipamento é afilhado do empresário José Augusto Cardoso Filho, dono do jet ski.

O Ministério Público (MP) denunciou os réus por homicídio e lesão corporal culposos, porque supostamente contribuíram para o acidente ao agirem com imperícia na manutenção do jet ski. O advogado Armando de Mattos Júnior requereu a absolvição, alegando não haver ligação entre a conduta dos clientes e o episódio.

O juiz acolheu a tese da defesa e absolveu Aílton e Thiago. O advogado constituído pelos pais da menina Grazielly Almeida Lames para atuar como assistente da acusação apelou. Os desembargadores Marco Antonio Marques da Silva, Cassiano Ricardo Zorzi Rocha e Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva negaram provimento ao recurso por unanimidade.

Mattos sustentou no julgamento do recurso que os clientes não agiram com culpa, na modalidade imperícia, e que não houve relação entre o serviço feito e o acidente. “Eles não fizeram revisão do jet ski, de responsabilidade apenas de serviço autorizado, mas lubrificação superficial”.

Demais réus

O MP também denunciou pela morte de Grazielly e pelos ferimentos sofridos pela mulher o dono de jet ski e o caseiro de sua mansão de praia, Erivaldo Francisco de Moura. José Augusto mandou o empregado levar a moto aquática até a faixa de areia, a fim de que o afilhado pudesse pilotá-la, apesar deste ser menor de idade e, portanto, inabilitado.