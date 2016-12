Sebrae Móvel atende comunidade de Bertioga, SP, de segunda a quinta

O escritório itinerante do Sebrae vai prestar consultoria especializada gratuita aos empresários e futuros empreendedores, entre segunda (5) e quinta-feira (8) em Bertioga, no litoral de São Paulo.

A unidade móvel é um escritório itinerante montado em uma van customizada que conta com a presença de analistas do Sebrae-SP para realizar atendimentos individuais, prestando consultoria especializada gratuita aos empresários e futuros empreendedores. Os analistas explicam, inclusive, sobre a possibilidade de formalização de empresas pela figura do MEI – Microempreendedor Individual, que traz uma série de benefícios ao trabalhador.

O veículo tem ainda computadores com acesso à internet, TV para apresentações e informativos impressos. Todas as dúvidas dos empresários locais são debatidas durante o dia, podendo ser marcadas palestras específicas em datas posteriores, conforme a demanda.

A unidade do Sebrae Móvel, estará em Bertioga nesta segunda-feira, no Espaço Cidadão-Boracéia, que fica na Rua José Costa, 138. De terça a quinta-feira, o escritório itinerante ficará no Espaço Cidadão-Centro, que fica na Avenida Anchieta, 392, no período das 10h às 16h. Leia matéria original em G1 Santos