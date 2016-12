Corpo de ex-prefeito Tercio Garcia é velado em São Vicente, SP

O ex-prefeito de São Vicente, no litoral de São Paulo, Tercio Garcia, está sendo velado na manhã desta quarta-feira (7) na loja maçônica Duque de Caxias. O sepultamento do ex-prefeito acontece às 15h, no Cemitério Metropolitano de São Vicente.

Tercio faleceu na tarde desta terça-feira (6) em decorrência de um câncer. Ele tinha 54 anos e estava internado há algumas semanas no Hospital A.C.Camargo, em São Paulo, onde tratava a doença. A Prefeitura de São Vicente decretou três dias de luto oficial após a morte do ex-prefeito.

Histórico

O engenheiro agrônomo e político governou São Vicente por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 2005 e 2012. Nascido na cidade em 1962, Tercio passou por diversos cargos públicos. Em 1997, assumiu a presidência da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi), na gestão do ex-prefeito e atual vice-governador do Estado, Márcio França.

Antes de concorrer ao cargo de prefeito em 2004, ainda foi nomeado secretário da Fazenda Municipal, no ano de 2003. Já nas eleições de 2008, foi reeleito em primeiro turno, com 73% dos votos.

Tercio enfrentou uma batalha contra o câncer quando ainda era jovem. A história, inclusive, foi contada no livro “Sobreviver Vale a Pena”. No entanto, a doença voltou recentemente. Ele deixa a mulher, Márcia Garcia, e o filho Daniel. Leia matéria original em G1 Santos