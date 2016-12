Alfa é vice-campeã no Torneio Kid Jofre

A equipe da Associação de Lutadores e Futuros Astros (Alfa)/Bertioga, sob o comando do técnico de Anderson Firmino, obteve a segunda colocação na classificação geral do torneio Estímulo Kid Jofre e Campeonato Feminino, encerrados no último final de semana, no ginásio do coliseo, em Guarulhos. Nas competições organizadas pela Federação Paulista de Boxe (FPB), os mogianos somaram um total de 19 pontos – resultado da terceira colocação no masculino (9 pontos) e do vice-campeonato no feminino (11 pontos). O título foi conquistado pelo Coliseu Boxe Center, com 39 pontos – foi o bicampeonato; sendo que o Jabaquara AC ficou na terceira colocação, com 18 pontos.

Após a realização de 13 rodadas, os últimos campeões foram conhecidos nos combates do último final de semana. Alguns mogianos repetiram Thamires Santos e Griziele Jesus. Elas foram as melhores nas respectivas categorias em combates disputados sete dias antes. Leia matéria original em O Diário de Mogi