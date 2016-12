Riviera deve contratar mais de 650 profissionais no verão

A Riviera de São Lourenço, principal bairro planejado do litoral norte de São Paulo, já iniciou os preparativos para a temporada de verão. Nos próximos meses, o empreendimento localizado em Bertioga-SP deve contratar mais de 650 profissionais para diferentes atividades.

Comerciantes, Associação dos Amigos, lojas, restaurantes e prestadores de serviço estão abrindo novas vagas de trabalho para atender a demanda da temporada, quando a população da Riviera cresce cerca de 500%.

Somente a Associação dos Amigos da Riviera, maior empregadora privada de Bertioga, está abrindo 61 novas vagas distribuídas em 6 guarda-vidas para a praia, 19 pessoas para o serviço de manutenção, 25 pessoas para a segurança, além de 11 estagiários para atuarem no combate à dengue no bairro.

O Riviera Shopping, outro grande empregador, aumentará em aproximadamente 75% seu quadro de pessoal, passando para mais de 440 empregos ao todo, incluindo funcionários de lojas, equipe administrativa e pessoas para serviços de limpeza e segurança.

Além do Shopping, o comércio instalado na Riviera também está atraindo novos trabalhadores. A estimativa é que farmácias, supermercado, centros médicos, peixaria, bicicletaria, imobiliárias, restaurantes e profissionais liberais abram cerca de 100 novas vagas.

Edifícios e residências também devem ampliar seus quadros para atender o maior número de pessoas que passam as férias na Riviera. A previsão é que 280 novos postos diretos de trabalho sejam criados. Como existe uma extensa rede de fornecedores de produtos e serviços com parte do faturamento diretamente associado aos prédios da Riviera, milhares de empregos indiretos são gerados na cidade.

”Muitas pessoas no município trabalham na Riviera, em diferentes funções, fazendo do empreendimento um dos principais fomentadores na geração de emprego e renda da cidade. Bertioga é um município em expansão e a Riviera tem um papel muito importante. O bairro é um diferencial no quesito empregabilidade”, afirma Débora Pereira, Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do Município de Bertioga.

Os interessados devem se cadastrar no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que encaminha os candidatos para os processos seletivos. As empresas localizadas na Riviera de São Lourenço são orientadas a buscar e contratar sua mão de obra a partir das indicações do PAT, localizado na Av. Anchieta, 392, Bertioga/SP. Telefone para mais informações: (13) 3319-9700.