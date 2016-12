Confira festas para curtir em Guarujá, Ilhabela e São Sebastião

GUARUJÁ

Café de La Musique São Pedro

Iniciando a temporada de verão, o clube terá programação especial para receber 2017. Na quinta-feira (29), o destaque é a apresentação do DJ português Pete Tha Zouk. Na sexta (30) na festa pré-Réveillon, o duo francês Amine Edge & Dance, conhecido por hits como Going to Heaven With the Goodie-Goodies, mostra set de house music. Na mesma noite, completam o line-up os DJs Soldera, Edu Poppo e NoriZ. Já para a virada do ano, no sábado (31), a casa recebe o DJ e produtor belga Lost Frequencies, responsável por sucessos como Are You With Me e Reality.

Rod. Guarujá-Bertioga, km 15, Praia do Perequê, Guarujá, tel. (13) 3305-1062. 2.000 pessoas. Valet a partir de R$ 50. Réveillon, Sáb. (31). Ingr.: R$ 350 a R$ 500. Ingr. p/ ticket360.com.br

SÃO SEBASTIÃO

Bananas Beach Club

Na terça (27), o espaço recebe a festa Pineapple Summer Edition, que traz em seu line-up os DJs Zerb, Zeller e D.Marco, entre outros. Dividido em duas pistas, o evento mistura tropical house, deep house, funk, rap e música brasileira. Já para a virada do ano, a festa open bar recebe os DJs Cayon Blanco, Marcinho, Jeff Paiano e David Pires e convidados. O som vai da eletrônica à black music, intercalando com momentos de música brasileira.

Rod. Rio-Santos, km 174,5, Praia Preta, São Sebastião, tel. (12) 3863-1644. 1.200 pessoas. 18 anos. Estac. a partir de R$ 30. Réveillon Bananas 2017, Sáb. (31): 23h59. Ingresso: R$ 450 a R$ 550. Ingr. p/ ingresse.com

Balneário Praia

A festa Sailor Goes House, na sexta-feira (30), recebe o DJ Rodrigo Ferrari, seu idealizador, e os DJs e produtores musicais Thomas Krauze e Stellet, que apresentam set voltados à música eletrônica e suas vertentes não ficam de fora do repertório hits que marcaram 2016.

Av. Magno dos Passos Bittencourt, 935, Barra do Una, São Sebastião, tel. (12) 3867-1652. 400 pessoas. Sex. (30): 23h. 18 anos. Ingresso: R$ 45 a R$ 100. Ingr. p/ ingresse.com

Sirena

Começando as comemorações da virada do ano, na quarta-feira (28) tocam os DJs belgas Kolombo e Loulou Players. Na quinta (29), o destaque fica por conta do DJ brasileiro Alok e, na sexta (30), do DJ Chapeleiro, que transitam pela eletrônica e suas vertentes. Na noite de Réveillon, o line-up será formado pelos DJs Skytech, Volkoder, PressKit, Padovan 9, DaRocha, Rodrigo R2, Adam Klein, além do residente Ricardo Menga.

R. Sebastião Romão Cézar, 418, Maresias, São Sebastião, tel. (11) 3071-2445. 4.000 lugares. Valet a partir de R$ 50. Réveillon, Sáb. (31): 23h59. Ingr.: R$ 200 a R$ 400 em ticket360.com.br

ILHABELA

Café de La Musique Ilhabela

O duo francês Amine Edge & Dance é o destaque da festa de Réveillon da casa, com som que vai da eletrônica à house music. Completam o line-up os DJs Gui Raffi e Mau Garcia, entre outros.

Mansão Praia da Feiticeira – Av. Riachuelo, 4.500, Praia da Feiticeira, Ilhabela, tel. (11) 2027-0777. Réveillon, Sáb. (31): 23h. 18 anos. Ingr.: R$ 400 a R$ 900. Ingr. p/ ticket360.com.br

