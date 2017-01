Prefeitos eleitos da Baixada Santista tomam posse neste domingo

Os prefeitos e vereadores eleitos da região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, começaram a tomar posse de seus cargos para os próximos quatro anos. Itanhaém, Guarujá, Peruíbe e Praia Grande já empossaram seus novos prefeitos na manhã deste domingo (1º). Nos municípios de São Vicente, Cubatão e Santos as cerimônias foram realizadas durante a tarde e noite.

Em Santos, a cerimônia de posse do prefeito Paulo Alexandre Baborsa (PSDB) e dos 21 vereadores foi realizada na Câmara Municipal e começou com 40 minutos de atraso, por volta das 17h40. Tomaram posse primeiro os parlamentares, depois o prefeito e o vice Sandoval (PSDB).

Durante o discurso, Paulo Alexandre enalteceu os resultados positivos do primeiro mandato e lembrou o resultado das urnas que o levaram à reeleição.

Já o ex-vereador e agora atual vice-prefeito, Sandoval falou que pretende levar a experiência de quatro anos no Legislativo para o Executivo.

Itanhaém

Em Itanhaém, a cerimônia de posse do Prefeito Marco Aurélio (PSDB), começou por volta das 9h30, no Centro de Convenções Miguel Reale, que fica na Rua Sebastião das Dores, nº 29, na Prainha. A sessão foi conduzida pelo vereador mais votado da cidade, Naldo da Bodeguita (PSDB). Também foram empossados o vice-prefeito Tiago Cervantes e 10 vereadores.

Praia Grande

Em Praia Grande, a cerimônia de posse do Prefeito Alberto Mourão (PSDB), começou por volta das 10h, na Câmara Municipal, que fica na Praça Vereador Vital Muniz, nº 1, no Bairro Boqueirão. A sessão foi conduzida pelo vereador mais votado da cidade, Sergio Luiz Schiano de Souza, o Serginho Sim (PSDB). Também foram empossados a vice-prefeita Professora Maura Ligia e 19 vereadores.

Guarujá

Em Guarujá, a cerimônia de posse do Prefeito Dr. Valter Suman (PSB), começou por volta das 10h, na Câmara Municipal, que fica na Avenida Leomil, nº 291, no Centro. A sessão foi conduzida pelo vereador mais bem votado da cidade, Bispo Mauro Teixeira (PRB).Também foram empossados o vice-prefeito Professor Renato do Gama e 17 vereadores. Leia matéria original no G1 Santos