Prefeitura de Bertioga abre inscrições para curso de férias

As aulas serão realizadas durante o mês de janeiro. Curso terá 40 vagas para crianças de nove a 13 anos.

A Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, abrirá, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o curso de férias destinado a crianças entre nove e 13 anos. As aulas serão realizadas durante o mês de janeiro.

De acordo com informações da Prefeitura de Bertioga, o tema para o curso de férias de 2017 será “Entre a terra e o oceano tem o nosso manguezal”. O objetivo é mostrar as riquezas naturais da cidade às crianças.

Ainda segundo a administração municipal, o curso terá 40 vagas e será realizado de 9 a 13 de janeiro, sempre das 9h às 13h. Os interessados devem ir ao Viveiro de Plantas “Seo” Leo, que fica na rua Manoel Gajo 1080 para realizar a inscrição. Leia matéria original em G1 Santos