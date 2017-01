Bertioga inicia renovação de licenças de ambulantes da cidade

A Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, iniciou nesta semana o processo de renovação de licenças dos ambulantes da cidade. O prazo termina no fim do mês de março.

Segundo a administração municipal, quem não regularizar a situação nesse período poderá ter as mercadorias apreendidas. De acordo com o último levantamento feito pela prefeitura, em outubro de 2016, Bertioga possui 800 ambulantes que utilizam carrinhos de mão para vender coco verde, milho, lanches, bebidas e sorvetes; 88 licenças para trailers; 84 para carrinhos de praia e 47 para sacoleiros.

Quem trabalha com produtos alimentícios e bebidas deve renovar a documentação junto à Diretoria de Abastecimento, nas dependências da prefeitura. O endereço é Rua Luiz Pereira de Campos, 901.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os documentos exigidos são: cópias do RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, duas fotos 3×4, atestado médico da rede pública de Bertioga e recolhimento das taxas.

Para serviços como aluguel de cadeiras e guarda-sóis, é necessário renovar a licença na Divisão de Atendimento ao Contribuinte, nos mesmos dias e horários. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3319-8000, ramais 8030 e 8037. Leia matéria original em Portal G1 Santos