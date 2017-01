Caminhão de R$ 300 mil é encontrado em Mogi após assalto em fábrica

Caminhão roubado já estava com a placa adulterada (Foto: Polícia Rodoviária/ divulgação) Reprodução

Dois caminhões foram levados da fábrica de concreto que fica em Bertioga. Suspeito de participar do roubo foi preso na Mogi-Dutra.

Um homem de 50 anos foi preso em Mogi das Cruzes por suspeita de ter participado do assalto de uma fábrica de concreto em Bertioga que aconteceu na noite desta terça-feira (17). Durante o roubo, dois motoristas foram levados para o banheiro da empresa. Os assaltantes levaram dois caminhões e, um deles, avaliado em R$ 300 mil foi recuperado.

Logo depois do roubo que aconteceu às 18h, a polícia foi informada do assalto e, um dos caminhões foi visto pelos policiais rodoviários na Mogi-Dutra, por volta das 21h, sentido Mogi. Apesar da semelhança, o veículo tinha placas diferentes do caminhão que teria sido roubado, segundo a polícia.

O motorista do caminhão tentou fugir, mas foi abordado e, durante a revista, os policiais notaram que a placa já tinha sido trocada. Através do número do chassi, a polícia conseguiu confirmar que aquele veículo era o mesmo que tinha sido roubado em Bertioga.

O homem, que segundo a polícia já tem diversas passagens por roubo de veículo, foi levado para o 2º Distrito Policial de Brás Cubas, onde a ocorrência será registrada. O segundo caminhão levado ainda não foi recuperado. Leia matéria original em Portal G1 Mogi das Cruzes e Suzano