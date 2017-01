Ubatuba sedia 1° Encontro de Fuscas

Evento arrecadará leite em pó e produtos de higiene para doação

Turistas e moradores de Ubatuba já têm uma opção para o fim de semana: no domingo, 22 de janeiro, a cidade sedia o 1° Encontro de Fuscas. O evento acontece a partir das 10 horas na Praça de Eventos, que fica na avenida Iperoig.

A 1ª edição do evento, que faz parte do Calendário Turístico do Município organizado pela secretaria municipal de Turismo, arrecadará leite em pó e produtos de higiene que serão destinados às famílias carentes que participam do projeto Namaskar. Os colaboradores poderão escolher um dos fuscas cadastrados para tirar uma foto em seu interior.

Para se inscrever, basta enviar um e-mail para o endereço comercial@ubatubasim.com.br contendo: nome completo, CPF, dados do veículo e cidade de origem.

O evento é idealizado pelo Empório Ubatuba, cooperativa de produtores locais de Ubatuba, promovido pela Revista Ubatuba Sim. Segundo à organização, a intenção é reunir as famílias na praça de eventos. Como não haverá comercialização de produtos, a sugestão é que os participantes possam levar alimentos e bebidas para consumo próprio, assim como cadeiras e guarda sol.