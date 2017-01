Alunos das Fatecs de Santos e Praia Grande vão para missão na Bélgica

Considerado um dos maiores e mais modernos do mundo, o porto de Antuérpia é um modelo de integração com a indústria

Grupo de 35 alunos de Gestão Portuária, Logística e Comércio Exterior irá estudar o funcionamento dos portos de Antuérpia e Ghent

Com o objetivo de conhecer as estratégias adotadas pelos dois principais portos da Bélgica para receber navios de grandes dimensões, ampliar a intermodalidade de operações e reduzir os impactos ambientais de suas atividades, um grupo de 35 estudantes dos cursos tecnológicos de Gestão Portuária, Logística e Comércio Exterior das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) Baixada Santista, em Santos, e Praia Grande, embarcaram neste sábado (21) para uma missão internacional nos portos de Antuérpia e Ghent.

Considerado um dos maiores e mais modernos do mundo, o porto de Antuérpia é um modelo de integração com a indústria. Para Júlio Cesar Raymundo, coordenador do curso de Gestão Portuária da Fatec Baixada Santista, é uma oportunidade para os alunos conhecerem de perto tecnologias e práticas inovadoras.

“Eles terão contato na prática com diversos assuntos que ensinamos e demonstramos em sala de aula, mas que ainda não fazem parte da realidade dos portos brasileiros”, ressalta Raymundo.

Segundo o professor, a formação oferecida pelas Fatecs permite aos estudantes atuar em qualquer porto internacional. “Experiências como essa são positivas, pois os alunos passam a ter outra visão de como os portos operam fora do Brasil e o que podemos fazer para inovar por aqui. A missão também estimula a prática de outros idiomas e estabelece novos contatos profissionais e acadêmicos”, completa.

Após a visita aos portos da Bélgica, os alunos se dividirão em grupos com seus professores em outras visitas na França, Espanha e Holanda, nos portos de Le Hevre, Valência e Roterdã, respectivamente, locais em que está sendo implantando o sistema Port CDM de gestão e integração portuária – que em breve deverá ser utilizado em alguns portos no Brasil.

