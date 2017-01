Chuva adia 1º dia da encenação de São Vicente e show em Praia Grande

Encenação da Fundação de São Vicente ganhará mais um dia.

Show da dupla Pedro Paulo e Alex será na quarta-feira em Praia Grande.

As prefeituras de São Vicente e Praia Grande, no litoral de São Paulo, decidiram suspender a programação de verão marcada para noite deste sábado (21) nas cidades, por conta dos problemas causados pela chuva na região.

A estreia da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, marcada inicialmente para esta noite, foi cancelada. Com isso, o espetáculo que terminaria na próxima quarta-feira (25) será extendido até quinta-feira (26).

Já em Praia Grande, o show da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, foi adiado para quarta-feira. Os ingressos já adquiridos continuarão valendo para a nova data.

Veja os comunicados oficiais:

São Vicente

Em razão do mau tempo, a Prefeitura de São Vicente informa que a estreia da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, marcada para a noite deste sábado (21), foi cancelada. Com a forte chuva que cai sobre a Região desde o começo da tarde, o deslocamento do público ficaria bastante prejudicado, assim como a segurança dos espectadores e atores.

No entanto, para não prejudicar aqueles que adquiriram ingresso para o primeiro dia do espetáculo, a Prefeitura confirmou mais um dia de evento. Desse modo, a Encenação, que aconteceria entre os dias 21 e 25, passará a ser realizada entre os dias 22 e 26.

Assim, aqueles que estão com os seus bilhetes datados para hoje poderão assistir a Encenação normalmente no dia 26.

Praia Grande

A Prefeitura de Praia Grande informa que, em virtude da forte chuva que caiu sobre a região na tarde deste sábado, o show da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, que aconteceria hoje no Kartódromo Municipal, foi adiado para o dia 25 de janeiro, no mesmo local e horário.

Caso haja preferência pela devolução do ingresso, é preciso procurar a bilheteria do Palácio das Artes, localizado na Avenida Presidente Costa e Silva, 1.600, a partir de segunda-feira (23), das 12 às 19 horas. Os ingressos adquiridos continuam sendo aceitos normalmente na nova data agendada para o show. Leia matéria original em Portal G1 Santos