Prazo para pagamento do IPTU de Bertioga é prorrogado

Quem não recebeu o IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano) pode ficar despreocupado, pois a Prefeitura de Bertioga estenderá a data de vencimento da cota única e da primeira parcela. Com o Decreto, assinado pelo Prefeito Caio Matheus, o prazo que terminava em 31 de janeiro foi prorrogado até 15 de fevereiro.

A Prefeitura entregou todos os carnês para a empresa que faz a postagem no último dia 23, porém em muitos casos, as pessoas não receberam.

Agora, a única diferença é que por conta do código tributário municipal, quem pagar a cota única em fevereiro não terá mais o desconto de 3%. Quem não tiver recebido o boleto, pode imprimir a guia de pagamento no site da Prefeitura (www.bertioga.sp.gov.br) ou tirar uma segunda via na Divisão de Atendimento ao Contribuinte, no Paço Municipal, na Rua Luiz Pereira de Campos, 901. O atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Haverá plantões na Prefeitura aos sábados (4 e 11 de fevereiro), das 9 às 14 horas. Uma terceira opção é ir até o Espaço Cidadão de Boracéia das 9 às 16 horas. O endereço é Rua José Costa, 138. Informações gerais pelo telefone: (13) 3319-8008 / 8029.