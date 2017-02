“Grande Encontro” acontece na Praça de Eventos de Bertioga

Sabe aquele alimento fresquinho, produzido pelas mãos de quem tem muito amor, carinho e cuidado com a terra? É o que moradores e visitantes podem encontrar neste sábado (04) na Praça de Eventos, ao lado do Parque dos Tupiniquins.

O projeto chamado de “O Grande Encontro” tem várias atrações: feira livre de orgânicos, doação de animais, artesanato e música. A ideia da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, em parceria com o Meio Ambiente e a Saúde é reunir movimentos sociais, sustentáveis e culturais.

A feira dos orgânicos vai das 15 às 19 horas, reúne o pessoal do Município e também de Mogi das Cruzes, Taiaçupeba, Biritiba-Ussu e Santa Isabel. Eles venderão cenoura, alface, tomate, salsinha, batata doce; produtos feitos com ingredientes da Mata Atlântica como: geléia, pinga e molho de cambuci, pimenta-rosa, cerveja artesanal. A expectativa é que a rede de produtores locais seja ampliada, assim mais pessoas terão oportunidade de conhecer os benefícios do consumo sustentável.

A programação é extensa, das 14 às 22 horas. A feira de artesanato reúne 30 artistas que mostrarão trabalhos em tricô, crochê, patchwork (trabalho com retalho), decoração, etc… A música fica por conta do projeto Acica, das 18 às 20 horas.

Quem quiser levar para casa um amiguinho pet, poderá adotar um gato ou cãozinho. A feira de animais será das 15 às 19 horas.

Durante todo ano tem programação. A Feira de Orgânicos acontece nos primeiros sábados do mês, no Parque dos Tupiniquins; nos segundos e últimos sábados na Escola Governador Mario Covas Júnior, na Avenida São Lourenço, 2.160, Riviera de São Lourenço e no terceiro sábado, no Sesc Bertioga, na Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Jd.Rio da Praia.

Já a Feira de Artesanato também acontece todos os sábados, mas em um local fixo, no Parque dos Tupiniquins, das 14 às 22 horas.