Campeonato Verão de Bertioga reúne 700 atletas de quatro modalidades

Até 19 de fevereiro, o Campeonato Verão 2017 agita Bertioga. A arena montada na Praia da Enseada, em frente à pista de skate, recebe 700 atletas daqui e de outras cidades da Baixada Santista. Eles participarão de modalidades como: Beach Soccer, Beach Handball, Vôlei de Praia e Futevôlei.

O torneio de Beach Soccer tem 54 times de Bertioga, divididos em 5 categorias: sub-12 (6 times), sub-14 (6 times), sub-16 (6 times), Feminino-Livre (7 times) e Masculino-Livre (27 times). Os jogos acontecem de segunda a sexta-feira das 17h30 às 22 horas. Serão 93 partidas em toda competição. Na 1ª fase, as equipes estão divididas em grupos e se enfrentam duas vezes. Na 2ª fase, começam as partidas eliminatórias e quem perder é eliminado. As finais acontecem no dia 18 de fevereiro, a partir das 18 horas.O Festival de Beach Handball tem 3 times masculinos na categoria adulto, de Bertioga, Guarujá e Praia Grande. As partidas são disputadas em único dia, dia 5 de fevereiro, das 9 às 14 horas. Um dos destaques é Wellington Novais Alves Esteves, conhecido como Gulliver. O defensor do Município joga na Seleção Brasileira de Hand Beach. Já foi campeão Mundial, Europeu, Sul-Americano, venceu o World Games. Já foi eleito o melhor do mundo. Atualmente, joga no Handebol Clube da Paraíba. O parceiro de Seleção, Danilo Madeira, do Guarujá também participa deste Campeonato. E tem mais nomes de peso. Os jogadores de Praia Grande, Joel, José Esteves e Alisson, foram convocados recentemente para a Seleção Brasileira na categoria cadete para o Pan-Americano Juvenil que acontece de 21 a 25 de fevereiro, no Paraguai.

O Campeonato Verão continua no dia 12 de fevereiro. Das 9 às 16 horas, tem o Torneio de Futevôlei para duplas masculinas. São 20 duplas, 10 de Bertioga e as outras de Santos, São Sebastião e Mogi das Cruzes.

Pra finalizar, no dia 19, das 9 às 16 horas tem o Torneio Vôlei de Praia com duplas masculinas e quartetos mistos (2 homens e 2 mulheres). Para essa modalidade, as inscrições estão abertas até 10 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Ginásio Alberto Alves, na Avenida Manoel da Nóbrega, 273.