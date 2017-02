Marinha vai abrir navios da Esquadra Brasileira para visita em Santos

Fragata Constituição, da Marinha do Brasil, estará em Santos (Foto: Marinha do Brasil) / Reprodução G1 Santos

Cinco navios da Esquadra Brasileira estarão abertos para visitação no Cais Marinha, neste sábado (18) e domingo (19), em Santos, no litoral de São Paulo. A entrada é de graça.

Os navios Fragata Constituição (F42), Fragata Independência (F44), Fragata Rademaker (F49), Corveta Barroso (V34) e Navio-Tanque Almirante Gastão Motta (G23) vão atracar nesta sexta-feira (17) no Porto de Santos.

Os navios da Esquadra Brasileira estão participando da Operação Aderex I, na área marítima compreendida entre o Rio de Janeiro e Santos, e foi programada a visita ao Porto de Santos para abastecimento, descanso da tripulação e treinamentos com os navios atracados.

Durante a operação, serão realizados exercícios com submarinos e helicópteros, envolvendo trânsito com oposição de submarinos e de superfície e ação de presença nas bacias de Campos e Santos, dentre outros. Contarão, ainda, com a participação de aviões AF-1, da Marinha do Brasil, e P-3AM, da Força Aérea Brasileira.

As embarcações estarão disponíveis para visitação do público das 14h até o pôr do sol. O Cais da Marinha fica na Avenida Perimetral s/nº, próximo ao Canal 4.