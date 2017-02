Aberta inscrições para o Circuito de Corrida Amigos da Riviera – 2ª Etapa

Quem quiser já pode se inscrever para a 2ª Etapa do Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera. Até o dia 22 de fevereiro, é só acessar o site http://www.runnerbrasil.com.br, só clicar na aba Inscrições. Depois, entre os dias 24 e 25 de fevereiro, é só ir até o Pavilhão de Exposições do SIV que fica no Largo dos Coqueiros, 15, das 9 às 18 horas. O percurso será de 6km para corrida e 3,5km para caminhada. Já na categoria Intanfil, o trajeto é de 200m para quem tem de 5 a 9 anos e 400m, de 10 a 13 anos. A corrida acontece no domingo, dia 26, na Alameda Boa Vista (atrás do Riviera Shopping). A largada do Infantil é às 8h10 e para os demais, 8h30. Fonte: PMB