Número de vítimas cai nas estradas do Alto Tietê durante o carnaval

Mogi Bertioga está entre as rodovias que tiveram queda nos acidentes.

Dados da Polícia Rodoviária mostram que acidentes com vítimas caíram 11%.

O número de acidentes caiu em três das seis rodovias estaduais onde a Polícia Rodoviária fez uma operação especial. Segundo os dados da polícia, em geral, o número de acidentes com vítimas caiu em 11% e em acidentes sem vítimas houve queda de 13%. Também houve redução no número de vítimas leves (7%). A operação deste ano foi realizada entre os dias 24 de fevereiro e 1° de março.

Segundo a Polícia Rodoviária, foram aplicadas mais de mil autuações nas estradas da região. Dessas, 132 foram por falta do uso do cinto de segurança e 224 por ultrapassagem proibida. Outros 23 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool e dois motoristas foram presos em flagrante por embriaguez.

Rodovias

Entre as rodovias que apresentaram queda no índice de acidentes está a Mogi-Bertioga, onde a redução foi de 42%. Durante o carnaval de 2016 foram registrados 7 acidentes na Mogi-Bertioga, sendo que 3 deixaram feridos. Já neste ano, foram apenas 4 acidentes e apenas 1 deixou feridos. Nos dois últimos anos, segundo a polícia, todas as vítimas de acidentes na rodovia se feriram levemente e não houve mortos durante a operação de carnaval.

Outra rodovia que teve redução no número de acidentes de trânsito foi a Ayrton Senna. No ano passado, a Polícia Rodoviária contabilizou 32 acidentes, sendo cinco deles com vítimas e uma morte. Já neste ano foram 19 acidentes, ao todo, com nove vítimas leves e nenhuma vítima fatal.

Na Rodovia Índio Tibiriçá foram registrados dois acidentes em 2016 e apenas um neste ano. Durante a operação não foi registrada nenhuma morte nestes dois últimos anos.

O número de atropelamentos também caiu em comparação com o ano anterior (queda de 44%).

Aumento

As rodovias que tiveram aumento no número de acidentes foram a Rodovia Pedro Eroles, a Rodovia Henrique Eroles e o Rodoanel Mário Covas. Nas duas primeiras os casos dobram. No Rodoanel Mário Covas o aumento foi de 50%. Leia matéria original em G1 Mogi das Cruzes e Suzano