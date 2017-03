Carnaval reúne cerca de cinco mil pessoas no Centro de Bertioga

Bloco Num Impurra Qué Pió e o show do Bartollo Banda agitaram a galera. Ação Carnaval Solidário e matinês aconteceram nos bairros da cidade.

O Carnaval em Bertioga, no litoral de São Paulo, reuniu cerca de cinco mil pessoas entre a avenida da praia e a Tenda de Eventos, no último sábado (25). A festa durou o dia todo com o Bloco Num Impurra Qué Pió e o show do Bartollo Banda, que terminou de madrugada, com muita folia e animação.

Durante o dia, também teve a Ação Carnaval Solidário, que começou às 9h com a Banda da Costa, na Riveira de São Lourenço. Já no bairro Boraceia, houve matinê, com a Banda Furunfunfum. A folia foi realizada na praia, em frente ao condomínio Morada Praia.

Já no domingo (26), a Ação Solidária aconteceu no bairro Vicente de Carvalho e a matinê na Tenda de Eventos, no Centro, das 16h às 18h, com a Banda Jacaré de Sombrinha. São Lourenço também recebeu a matinê, com o Bloco da Véia. À noite, a animação começou com o Bloco Bisnetos do Cacique, das 20h às 22h, com saída na Praça de Skate, na Avenida Tomé de Souza. A concentração ocorreu na Tenda de Eventos, às 22h30, com Baile Carnavalesco. Leia matéria original em G1Santos