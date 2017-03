Força-tarefa derruba duas casas em área verde de Itanhaém

Durante a ação, realizada no bairro Nova Itanhaém, também foram demolidos alicerce e um muro.

Duas casas foram demolidas por uma força-tarefa promovida pela Prefeitura de Itanhaém, no litoral de São Paulo, na última quinta-feira (23). Durante a ação, que tem o objetivo de combater invasões em áreas verdes e construções irregulares, também foram derrubados um alicerce e um muro.

De acordo com a administração municipal, a operação, executada por equipes das secretarias de Trânsito e Segurança Municipal, Planejamento e Meio Ambiente, Obras e Desenvolvimento Urbano, Serviços e Urbanização, além da Policia Militar Ambiental, ocorreu no bairro Nova Itanhaém. Foram atendidos quatro processos de construção irregular, e em todos os casos as pessoas já haviam sido notificadas anteriormente.

Outras três ocorrências de invasão de áreas verdes foram verificadas pela força-tarefa, e os moradores notificados a desocupar o local no período de 30 dias.

Além do bairro Nova Itanhaém, as regiões do Gaivota, Bopiranga e Jardim Jamaica também já foram alvo das ações. Posteriormente, será feito um balanço com os resultados e as áreas receberão vigilância constante.