Moradores de São Vicente voltam a fazer protesto na Câmara de Vereadores

Manifestação foi realizada para protestar contra projeto de contratação de assessores e a compra de um carro pela presidência da Casa.

Moradores de São Vicente, no litoral de São Paulo, voltaram a protestar durante a sessão da Câmara de Vereadores realizada na última quinta-feira (23). Além do projeto que prevê a contratação de 15 assessores, os manifestantes também foram contra a compra de um carro de até R$ 85.500 pela presidência do Legislativo.

Durante a sessão, o pregão para aquisição do veículo foi bastante criticada pelos manifestantes que estiveram no local. O presidente da Câmara, Wilson Cardoso (PSB), explicou que a decisão é baseada em uma determinação do Tribunal de Contas do Estado.

Além disso, houve um protesto de moradoras do bairro México 70, que perderam barracos no incêndio que aconteceu no bairro há três anos.