Inédito: Judocas representam Bertioga em Campeonato Estadual

Os atletas do judô de Bertioga irão representar o Município oficialmente pela primeira vez em competições estaduais. Ao todo, 20 competidores, entre oito e 14 anos, participam de duas disputas nos próximos 10 dias. Neste final de semana, 12 meninos e meninas participam da fase regional do Campeonato Paulista de Judô, em Praia Grande.

A inscrição da Cidade foi possível depois que o Centro Comunitário de Guaratuba (CCG) conseguiu a filiação junto à Confederação e a Federação Paulista de Judô. Os esportistas são alunos do Projeto Judô Clube de Bertioga, que é uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e do CCG.

Na fase regional do Campeonato Paulista, competem no sub-11 e sub-13: Hilary Vitória (8 anos), João Pedro Nascimento (9), Daniela Bras (9), Laura Aquino Santos (10), Rafael Volnei (11), Raul Felipe (11), Melissa Silva (10), Júlia França (12), Camila Santos (12), Luís Henrique (12), Francisco Vitor (11) e Diego Bezerra (11).

Além disso, mais oito atletas de Bertioga competirão nos dias 1º e 2 de abril, na Copa São Paulo de Judô, em São Bernardo do Campo. Esta é a maior competição interclubes do país. Os judocas que estarão na disputa do sub-9 e sub-15: Amanda Estefani (14 anos), Felipe Antunes (13), Kaique Silvestre (13), Victor Hugo (13), Danilo Martins (13), Julia Kato Lima (6), Giovana da Costa Nunes (8) e Maria Vitória (6).

Ampliação do projeto

O Projeto Judô Clube de Bertioga atende nos bairros Guaratuba e Boraceia. Este ano, foram abertas 80 novas vagas, distribuídas entre os dois bairros. Atualmente, 100 alunos estão inscritos. Ainda há 20 vagas no curso de judô para crianças a partir dos seis anos.

Para fazer a inscrição, os pais ou responsável devem procurar a Emeif José Carlos Buzinaro, na Rua A, Quadra A, nº 15, no Condomínio Costa do Sol, ou, ainda, o Centro de Treinamento do Projeto de Boraceia, na Avenida Engenheiro Merengues, nº 635, próximo à Escola de Boraceia. Fonte/foto: PMG