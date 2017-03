Ajude a Páscoa Solidária com um ovo de 150g

O Fundo Social de Solidariedade de Bertioga realiza este ano a 1ª Páscoa Solidária. A meta é arrecadar 8.600 ovos de 150gramas para distribuir aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Por isso, é muito importante a ajuda de todos nessa corrente do bem. Quem quiser ajudar e doar é só ir na sede do Fundo que fica na Rua Walter Pereira Prado, 77, Centro.

Curso de Páscoa

O Workshop de Páscoa será realizado nos dias 30, 31 e 1º de abril na sede do Fundo e ainda tem vagas para alunos a partir dos 16 anos. Os interessados devem se inscrever na sede do FSS, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas ou das 15 às 17 horas. É necessário levar uma foto 3 x 4, cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Informações pelo telefone: (13) 3317-1397. Fonte/foto: PMB