Amigos de Juquehy terá primeira edição de corrida e caminhada neste domingo

Acontece neste domingo (26/03), a partir das 8h30, na praia de Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, a primeira edição da corrida e da caminhada da Associação Comunitária Amigos de Juquehy (SAMJU), com distância de 7 km e 4 km, respectivamente.

A corrida terá uma estrutura coordenada pela YPS promoções e eventos e todos os participantes receberão uma camiseta, numeral de peito, além de medalhas a todos que concluírem o percurso, e troféus aos três primeiros colocados, de ambos os sexos.

A disputa terá cronometragem oficial e todos corredores receberão chip para aferição de seu tempo. O evento será realizado em comemoração aos 40 anos da Associação.

A corrida tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião, e conta com o patrocínio da Anatômica Loja, Badauê Restaurante, BR Litoral Imobiliária, Costa Azul Supermercado, Engemon construtora, Frigo Plus, Juquehy Shopping, Juquehy Praia Hotel, Litoral Imobiliária além do apoio das empresas Emplas, Shuffel, Desafio do Sertão, e Vanessa treinos especiais. Fonte: DEPCOM|PMSS