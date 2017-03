Ubatuba investe em restauração do Teatro Municipal

Como parte do plano de ação do atual Governo, a secretaria de Serviços de Infraestrutura Pública vem se empenhando na reforma do prédio do Teatro Municipal. Há mais de dez dias, uma equipe, liderada por profissionais da pasta, está trabalhando no local a fim de concluir todos os reparos até o dia 9 de abril – data prevista para a entrega.

O arquiteto responsável está acompanhando os reparos necessários para que o local seja aberto à população com segurança. O alvará está sendo regularizado pelo Corpo de Bombeiros – AVCB – e a programação das adequações continuam durante essa semana.

“Desde o início do governo, já tínhamos como meta a reabertura do teatro. Infelizmente, havia muitos problemas técnicos que, para reabrir precisava de uma reforma para trazer mais segurança aos usuários”, salientou o prefeito Délcio Sato (PSD).

Os buracos existentes nos telhados foram tampados com manta geotextil térmica, processo no qual foram utilizados quase 20 metros quadrados do material.

Também consta na programação a troca das calhas de zinco por alumínio, pois além de maior tempo de duração (20 a 30 anos), o alumínio resiste melhor à oxidação provocada pela maresia. A parte do vazamento do palco, boa parte decorrente dos problemas no telhado, também já está 90% solucionada.

Toda a rede de ar condicionado está em teste, permanecendo mais de 48 horas ligada, a fim de mensurar a capacidade de todo o sistema elétrico e dos equipamentos de FanCoils.

Todos os dutos foram higienizados e, agora, os filtros serão retirados para a limpeza.

Os testes hidrossanitários estão previstos para serem feitos ao longo desta semana.

Ainda na parte interior do teatro, os funcionários estão trabalhando na manutenção dos rodapés das paredes afetadas (correções de umidade com massa) e, no Hall, a limpeza interna e troca pontual do gesso devido a vazamentos também estão em fase final. Posteriormente, todo o prédio ainda receberá uma camada de pintura.

O cronograma ainda prevê a limpeza da parte externa do teatro (fachada), composta por vidros e mármore, com água e sabão neutro (sem nenhum tipo de produto químico). As placas do toten estão sendo desamassadas e já foi realizada manutenção em todo o sistema de elétrica e iluminação externa, inclusive, com troca de lâmpadas. Guias e calçadas também passarão por reformas.

É importante lembrar que todo o prédio está adaptado com acessibilidade para pessoas com deficiência. Fonte: PMU