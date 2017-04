Prefeitura de Ilhabela recebe a 4ª edição do “Ilhabela Instrumental”

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria da Cultura e Fundaci – Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, promove a 4º edição do “Ilhabela Instrumental”. A programação conta com 10 atrações, que serão apresentadas nos dias 14, 15 e 16 de abril, a partir das 19h, na Praça das Bandeiras, Vila.

Na primeira noite do evento, sexta-feira, 14, a programação será aberta pela Orquestra jovem de Ilhabela, seguida pela Orquestra Juvenil Hatus. O encerramento da primeira noite será feito pela Orquestra Popular de Ilhabela.

A noite de sábado, 15, inicia com a apresentação de Pedro Vercelino e Grupo, que tem como base a percussão da matriz africana com forte influência do jazz mundial moderno. Em seguida, Tarcísio Edson César e Banda Stratotarta sobem ao palco, e a segunda noite se encerra com a banda SkyJazz.

Já no domingo,16, última noite do evento, quem sobe ao palco é Cristiano Pedroso, músico, violinista e produtor, caiçara de Ilhabela, sobe ao palco com convidados como Samuca’s Quarteto, Cesar Cardozo Quinteto Original e Maracatu Batuki Kianda.

Confira a programação completa:

14/04

Sexta-feira

19h

Orquestra Jovem de Ilhabela

Orquestra Juvenil Hatus

Orquestra Popular de Ilhabela

15/04

Sábado

19h

Pedro Vercelino e Grupo

Tarcísio Edson César e Banda Stratotarta

Banda SkyJazz

16/04

Domingo

19h

Cristiano Pedroso e Convidado

Samuca´s Quarteto

Cesar Cardozo Quinteto Original

Maracatu Batuki Kianda

Local: Praça das Bandeiras – Vila