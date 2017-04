Praia Grande: Confira a agenda esportiva do fim de semana

Destaque para jogos de futebol, futsal, malha e rugby; e evento de atletismo

A programação esportiva de Praia Grande neste fim de semana (8 e 9) destaca no sábado, na pista municipal, a realização do Torneio de Atletismo dos Jogos da Maturidade; no Ginásio Rodrigão, partidas do Estadual de Futsal Iniciação e Menores; no Campo do Bairro Antártica, duelo de futebol válido pela fase sub-regional dos Jogos Estaduais da Juventude; e nos Campos dos Bairros Antártica e Melvi, jogos do Campeonato Municipal de Futebol sub-15 e sub-17.

No domingo, chamam a atenção, no Campo do Esporte Clube Oriental, confronto do Campeonato Paulista de Rugby; e na quadra do Bairro Samambaia, jogo válido pela Copa Inter-Regional ABC de Malha. Entram em ação ainda, atletas das equipes municipais de basquete, handebol, judô, natação para pessoas com deficiência (PcD) e xadrez.

Os times locais são frutos de parceria entre as Secretarias de Esportes e Lazer (SEEL) e Educação (Seduc) e contam com apoio das Ligas Municipais sediadas na Fábrica do Esporte Mestre Yoshihide Shinzato (Bairro Boqueirão). A entrada é gratuita nos eventos realizados na Cidade.

Confira na íntegra a programação local:

Sábado (8)

Torneio de Atletismo dos 4º Jogos da Maturidade de Praia Grande

8 horas – pista municipal (Rua José Bonifácio, 400 – Bairro Sítio do Campo)

Campeonato Municipal de Futebol, masculino sub-15 e sub-17

Campo do Melvi (Rua Milton de Oliveira, s/nº, Bairro Melvi – atrás da caixa d’água da Sabesp)

8h15 – sub-17 – Cidade x Litoral

9h40 – sub-15 – Folha Verde x Arena Capricho

10h30 – sub-17 – Parceiros x Desportivo

Campo anexo ao Ginásio Magic Paula (Avenida do Trabalhador, 4111, Bairro Antártica)

12h45 – sub-15 – Caieiras x Estrelinha

14h15 – sub-15 – Alpha Brasil x Missão Unida

15h30 – sub-17 – Spartacus x Nacional

16h45 – sub-17 – Glória x Arena Capricho

2ª rodada do Campeonato Paulista de Futsal Iniciação, divisão especial masculina sub-8, sub-9 e sub-10

Ginásio Rodrigão (Avenida Presidente Kennedy, 5593, Bairro Tupi)

9 horas – Praia Grande x ADC Basf/Suvinil

1ª rodada da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, masculino sub-19

Campo anexo ao Ginásio Magic Paula (Avenida do Trabalhador, 4111, Bairro Antártica)

9 horas – Praia Grande x Guarujá

Campeonato Brasileiro Regional de Judô

9 horas – em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Meeting Brasileiro de ParaNatação da Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (ABDEM)

9h30 – piscina do Centro Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo, na Capital

2ª rodada da 9ª Copa Pinheiros de Handebol Masculino

Ginásio do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, Capital

10 horas – Praia Grande x Colégio Etapa

4ª rodada do Campeonato Paulista de Basquete, masculino sub-17

Ginásio da Sociedade Hípica, em Campinas

11 horas – Praia Grande/Associação Realizar x CBC/Hípica Campinas

3ª rodada da 17ª Copa Gremetal Kids de Escolinhas de Futsal, masculina

Ginásio do Grêmio dos Metalúrgicos (Gremetal), em Santos

12h30 – sub-10 – Praia Grande/Ocian x Projeto Irmão Menor

16 horas – sub-11 – Praia Grande/Ocian x Premiere Futsal/Unibr

4ª rodada do Campeonato Metropolitano Estadual de Futsal, série A-2, masculino sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18

Ginásio Rodrigão (Avenida Presidente Kennedy, 5593, Bairro Tupi)

13 horas – Praia Grande/Ocian x Clube Atlético Tabucas Juniors

Domingo (9)

5ª rodada da Copa Grande ABC de Malha

Quadra do Bairro Samambaia (quadra anexa ao Ginásio Samambaia – Avenida Maria Cavalcante da Silva, 10)

9 horas – Liga de Bocha e Malha de Praia Grande/Secretaria de Esporte e Lazer x Casa de Portugal/Praia Grande

Campeonato Paulista Inter-regional de Judô, categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-18 e sub-21

9 horas – em Itapetininga, SP

Campeonato Brasileiro Regional de Judô

9 horas – em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

28º Torneio Cidade de Cubatão de Xadrez

10 horas – Escola Ary de Oliveira Garcia, em Cubatão

1ª rodada do Campeonato Paulista de Rugby, série C

Campo do Esporte Clube Oriental (Avenida Paris, 1.500, Bairro Canto do Forte)

15 horas – Armada Rugby/Praia Grande x Alto Tietê/Mogi das Cruzes