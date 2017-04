PAT de São Vicente, SP, divulga 16 novas oportunidades de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Vicente, no litoral de São Paulo, atualizou, na última quarta-feira (5), sua lista de vagas de emprego. Ao todo, 16 oportunidades estão disponíveis.

Para se cadastrar, basta comparecer aos PATs das áreas Insular ou Continental do município, portando RG, CPF, número do PIS/PASEP, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. A inscrição no programa é gratuita.

O PAT da Área Insular fica no andar térreo do Paço Municipal, na Rua Frei Gaspar, 384, no Centro. Já o PAT da Área Continental fica na Avenida Deputado Ulysses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.