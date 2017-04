Mongaguá inaugura novo fórum

Solenidade contará com a presença do presidente Paulo Dimas

Nesta quinta-feira (6), às 10 horas, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, estará em Mongaguá para a solenidade de inauguração das novas instalações do fórum local.

O edifício novo é próprio e conta com uma área construída de 3.062 m² e possui duas Varas Judiciais, Juizado Especial Cível e Setor Anexo da Fazenda Pública.

A juíza diretora do Fórum da Comarca de Mongaguá é Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz e estão em andamento no prédio cerca de 50 mil processos, com média de distribuição mensal de 500 novas ações. No local trabalham aproximadamente 60 funcionários e dois juízes, e a média diária de público é de 300 pessoas.

Mongaguá pertence à 7ª Região Administrativa Judiciária, que tem como sede a Comarca de Santos e como juiz responsável Carlos Eduardo Andrade Sampaio. Pertencem também à 7ª RAJ as comarcas de Bertioga, Cananeia, Cubatão, Eldorado, Guarujá, Iguape, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Peruíbe, Praia Grande, Registro e São Vicente.